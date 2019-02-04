【日本】久保建英隨皇馬一隊集訓表現出色　獲會方電視台連續兩日訪問　球迷讚技術比基沙文好 (21:03)

久保建英早前轉投皇家馬德里後，隨即與一隊展開集訓，備戰季前熱身賽。當地傳媒消息指，雖然會方預期下季將讓對方先為B隊效力，但經過約一周的訓練後，其表現相當出色，在隊內小組賽更屢次取得入球，助所屬的小隊勝出，連馬些路及夏薩特等主力均大讚其表現，有望提早為一隊披甲。

對此，會方一連兩日拍片訪問對方，久保稱在此獲益良多，能在世上最佳的球會踢球是難能可貴的事，又透露自己在父親鼓勵下，兩歲已開始踢足球，指自己曾觀看夏薩特的影片學習，在旁的後者聞言笑逐顏開，更笑稱「他學我當然可取得成功」。而不少當地球迷均大讚其表現出色，有人更形容「他的技術比巴塞17號（基沙文）更好」。

另外，41歲日本前國腳球星中村俊輔，早前落實由磐田山葉轉投乙組球會FC橫濱後，今正式亮相記者會，他說：「我仍當自己是日職（J1）球員，我希望助新東家升班。」他又坦言期待與52歲的「球壇長青樹」三浦知良合作。至於日前轉投巴塞B隊的20歲日本隊新星安部裕葵亦亮相，並落實不會隨一隊操練，而是直接在在B隊起步，他在記者會明言希望接受新挑戰，冀在歐洲球壇證明自己實力。

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