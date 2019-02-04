【英超】蘇帥暗示傾妥迪基亞新約　傳周薪升至365萬　明擔正鬥列斯聯 (18:10)

迪基亞的合約問題擾攘多時，及至曼聯上季失落下季歐聯入場劵，與「紅魔」的關係更若即若離，但據《每日郵報》報道，雙方代表終取得談判突破，料迪基亞完成這次澳洲、新加坡和中國的熱身賽之旅後，便會水到渠成。

蘇斯克查明日領軍於澳洲珀斯友賽英冠球隊列斯聯，賽前他說：「正如我之前所言，希望雙方能意見一致。這將由迪基亞本人來宣布。」蘇帥續證實明日之戰，迪基亞及盧卡古將會上陣，但後衛勞基梳爾和第3門將李爾格蘭上陣成疑，前者於上周首場熱身賽勝珀斯光輝時被換出。

《每日郵報》又報道，李斯特城中堅哈利馬古尼若加盟曼聯，後者6名中路守將艾歷拜利、菲爾鍾斯、基斯史摩寧、馬高斯盧祖、杜安薛比及域陀連迪路夫，將有人被迫離隊，蘇帥亦說：「當然，球員數目是有限的。誰表現出色，誰就是球隊成員。現在有很多猜測，但我真的不能說什麼。」另外，李斯特城據報欲將亦受到曼城垂青的哈利馬古尼，叫價由8000萬鎊（約7.8億港元）提升至8500萬鎊（約8.3億港元），若以上述兩價錢成交，馬古尼篤定力壓利物浦的華基爾雲迪積克，成為世上最貴後衛。

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