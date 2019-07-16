【港超】掃走假波案陰霾回巢飛馬　陳柏衡：今季更認真對待足球 (19:13)

飛馬13名新球員包括陳柏衡及李藹軒等5名佳聯元朗球員、夢想FC中場馬高斯、曾外流瑞典乙組聯賽的守將曾健晃，另有身高達1.91米的19歲澳洲籍中堅米高加斯洛，以及曾效力的西甲薩拉戈薩的西班牙籍前鋒加西亞等。

曾在太陽飛馬4季的陳柏衡，2016年捲入假波案，去年獲判無罪後，上季轉投佳聯元朗，在郭嘉諾帶領下踢出表現，新季重返舊會。他不忘感謝飛馬老闆及主教練文彼得的邀請，並稱：「希望我上季的表現，可給各界讓我重新定位。」他說，上季經郭嘉諾「改造」，由左翼鋒改踢左閘後，有重新出發感覺，亦收歛了脾氣，希望新季在飛馬由頭開始，為球隊爭勝，「今季要再認真點對待足球。」文彼得亦稱，陳柏衡過去一季表現成熟，故給予回巢機會。至於上季曾客串中堅的陳肇麒，新一季將重返前鋒位置，他稱重回最擅長位置，除為球隊爭取入球，亦寄語新加盟的小將努力爭取表現。

文彼得透露，仍在與一名南美進攻球員洽談中，或會視乎現有外援表現再作調節，並補充球隊未有計劃使用國援名額，「我個人認為，這對香港球員沒甚幫助，倒不如多點給本地年輕球員機會。」伍潤泉補充，今季班費約1600萬元，與上季相若。飛馬將於下月13日至23日到泰國集訓。

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