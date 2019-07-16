【港超】文彼得任新帥打造新陣容　飛馬開操劍指聯賽三甲 (17:04)

37歲前港腳文彼得，球員時代效力過南華及流浪等隊，2015年掛靴後任香港飛馬領隊4季，正修讀亞洲足協A級教練牌照的他，有兩季任飛馬U18主帥經驗，在陳浩然上季結束未有留任下，他首次成為港超主帥。領隊改由伍潤泉擔任。

文彼得承認，首掌主教練確有少許壓力，但稱在本地球圈打滾逾20年，冀將自身期盼的踢法展示到球隊上，「我是球員出身，喜歡教練在嚴肅與放鬆之間取平衡。但畢竟首任此職，是否勝任自己也不知，真的需時摸索。」他續道，球隊今夏有很多新球員加盟，不乏年青球員，冀改善球隊活力及速度不足的弊病。目標方面，他劍指聯賽三甲。

飛馬近季數度易帥，成績有影響，文彼得稱除了欠運，或跟球隊沒有一個固定踢法有關，「經常換教練的話，球員適應會比較困難，一支球隊想熟習一套踢法，最少也需要半年以上。」

球員時代已跟文彼得合作的飛馬隊長陳肇麒說，有別老一輩或外籍教練，形容對方較願意聆聽及接受身邊人意見，相信雙方合作會較愉快。

香港飛馬2019/20年球員名單

門將：1梁興傑、24羅境曦*、66張春暉

後衞：3雷文迪*、4米高加斯洛*、5郭子堦*、15嚴啟華*、16羅曉聰、17陳柏衡*、21張志勇、30大衛拉菲爾、77曾健晃*

中場：6陳曉鋒*、8馬高斯*、12蕭俊銘、13黃俊皓、18張憙延、20祖連奴、23雷傑名、27黃子俊*、28邵昀俊*、33周穎軒

前鋒：7陳肇麒、9劉智樂、11佐佐木周、14加西亞*、19李藹軒*

*新加盟

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