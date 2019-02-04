【西甲】基沙文亮相魯營穿17號　稱期待與古天奴合作　料尼馬返巴塞機會大減 (21:13)

早在5月已宣布離開馬德里體育會的基沙文，終在日前落實轉投巴塞，並在今晨亮相魯營球場穿起17號球衣。他在記者會上先後感謝皇家蘇斯達及馬體會對他的栽培，但亦坦言對馬體會為轉會事宜上作出阻撓感到失望，而他又表明希望在新東家贏取歐聯及西甲等錦標：「感謝巴塞給予我挑戰的機會，我想在這裏奪取自己未曾贏過的冠軍，包括歐聯、西甲及西班牙盃。」

基沙文今次選擇17號球衣，而非他慣常穿着的7號，這或意味曾盛傳離隊的巴塞7號菲臘比古天奴下季勢留隊，亦令傳言欲返巴塞的巴黎聖日耳門（PSG）球星尼馬，來投機會大減。而基沙文亦似有暗示：「我期望與美斯、蘇亞雷斯及古天奴等人合作，與美斯共事是令人享受的，而古天奴的能力毋庸置疑，我相信大家能好好合作。」隨後基沙文即與大軍一起出席操練備戰，而球隊將在下周赴日本展開季前熱身賽，首戰於下周三面對車路士，並在下周六鬥神戶勝利船。

另外，早前缺席PSG操練的尼馬，今日終返巴黎報到，日前曾公開指自己效力巴塞時於歐聯8強大勝PSG，是他生涯最難忘的賽事，對此其父親認為尼馬的言論沒不敬之意，認為說法屬中性，並非別有用心。

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