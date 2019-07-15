【世大運】網球雙姝張瑋桓伍曼瑩攜兩銅凱旋　盼亮相四大滿貫 (20:35)

第3次出戰世大運的張瑋桓（Eudice）今屆先與伍曼瑩（Maggie）在網球女雙殺入4強，但與她在單打一樣，未能晉級決賽，但仍是港隊在兩個項目歷屆最佳成績。Maggie指二人雖然近年甚少搭檔，加上在不擅長的泥地，但能夠達到目標，贏得獎牌是很振奮的事情。隨隊教練盧啟豪亦表示即使透過種子資格，避過中、日、俄的組合，但能夠8強擊敗英國隊球手，是港隊的突破。

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Eudice和Maggie均去年完成學業，暫時全職訓練。提到美國留學的這幾年，Eudice說都以讀書為主，反而「打波可以很放鬆」，本地大學畢業的Maggie則表示要分配好時間，「有機會就出去打多點外地的比賽，希望自己排名可以上升」。

排名提升將助她們爭取到更高級比賽的參賽資格，現時世界排名427的Eudice，本周留港休息後，周六將再出發戰ITF巡迴賽爭取積分，「希望未來半年能衝上前250，出戰澳網的外圍賽」，Maggie亦以出戰四大滿貫為目標。兩人又稱轉機回港時，也有留意今晨溫網男單決賽，為費達拿飲恨不敵佐高域而不值，又稱希望女單冠軍夏納能年尾訪港，出戰WTA香港公開賽。

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