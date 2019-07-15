【港超】足總接納夢想退出港超　發信邀標準流浪升班 (19:11)

創會兩年的夢想FC，上周四以未能向足總提交達7位數字保證金為由，宣布放棄競逐港超。不過足總隨即發聲明否認有提交保證金之要求，並透露夢想就上季尾欠薪傳聞，最終都未能提交球員支薪證明。

貝鈞奇今午會後表示，夢想的「保證金風波」或屬對方誤解或謠言流傳，不作追究，但重申該會需履行港超球會職責，交出支薪證明以澄清欠薪傳聞，「確保沒欠球員薪金，是首決條件」，足總會去信該會約一周內答覆，「如果最終交不出（支薪證明），足總要考慮其中，是否讓夢想可參與港甲比賽。」夢想FC亦繼此前球季有夢想駿其退出、南華自降後，再有一支棄戰港超的球會。已轉投港超新軍愉園的夢想門將屠俊翹今透露，前東家稱會日內解決欠薪問題，他亦冀事件能盡快告一段落。

至於替補夢想的空缺，貝鈞奇稱，雖港超榜尾的凱景有申請留級，但按照升降制、港甲亞軍港會未有申請升班下，會由港甲季軍標準流浪補上，並將發邀請信待覆，雖會以維持10隊為大前提，但重申不會保證對方可多季留在港超。

另外，貝鈞奇透露，新一季港超如無意外將於下月最後一星期開鑼，而足總兩個副主席職位，則由董事黃良柏及霍啟山當選。

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