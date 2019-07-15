【港超】「老牌新軍」愉園首征港超　足主陳志實「先站穩陣腳不急爭標」 (16:02)

上季港甲冠軍愉園新季以升班馬身分出戰港超，今晨在九龍灣公園球場開操及舉行拜神儀式。足總兼愉園主席貝鈞奇、名宿梁能仁及鍾楚維，亦有到場切燒豬及勉勵球員。

愉園經過3年計劃，由丙組逐步升上港超，新季沿用上季港甲班底，續不乏年輕球員。教練團改由鮑家耀升任主教練，岑國培任教練。新加盟球員包括夢想FC門將屠俊翹、西班牙中堅艾度古斯、澳門中場林毅東，小將黎培基、伍家揚、翁煦濤，以及巴基斯坦籍的簡嘉亨。另有3名西班牙球員，尼比拉斯、當比亞及加維蘭正試腳，會從中3選2，以填補上季港甲神射手安度美斯離隊空缺。

班費方面，足主陳志實稱會「應使則使」：「辦港超隊，逾一千萬元走唔甩，但當然不會數千萬元大搞，我們不是做地產。」他續道：「經營一支職業隊，要留基本預算作球員薪金。你說培訓青年球員，但又欠薪的話，這樣也說不過去。」至於主場，他稱傾向選擇在市區，如深水埗運動場或斧山道運動場，票價會設親民價，以吸引更多球迷入場。

愉園月底將與多支港超隊友賽，下月中擬到東南亞集訓。主帥鮑家耀期望，藉催谷小將的體能，以活力及鬥心對抗列強，「港超水平比過往港甲高，外援實力增強不少，加上入籍兵，小將面對一支有6、7名洋將的對手是有困難。」

闊別一季重返港超的塞爾維亞中堅摩域治說，保留上季班底的默契，有助球隊爭取成績；今年初隨夢想跟操半季的艾度古斯說，期待與屠俊翹與摩域治鎮守防線，急不及待迎接其港超「地標」。

愉園2019/20年港超球季球員名單

門將：1鍾偉豪、17屠俊翹、22伍瑋謙

後衞：2張俊軒、3翁煦濤、4艾度古斯、15黃浩然、18林毅東、20摩域治、23蕭志豪、尼比拉斯*

中場：7馬希卡歷、9黃智康、11潘沛軒、16黎培基、19黃榮傑、27伍家揚、30簡嘉亨

前鋒：26袁世傑、29陳立明、當比亞*、加維蘭*

*試腳中

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