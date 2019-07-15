【溫網】苦戰近5小時破最長男單決賽紀錄   佐高域挫費達拿五度封王 (07:43)

兩大天王佐高域與費達拿決戰溫網，首盤即要戰至「搶七」，世界第一的前者把握費達拿正手失誤，以細分7：5先下一城。落後的費達拿次盤搶攻，極速以6：1扳平盤數。雙方其後繼續陷入苦戰，第3盤搶七再由佐高域以7：4勝出。費達拿緊接積極上網主動得分後，兩度打破對方發球局，佐高域雖一度破發追近至3：5，仍難阻費達拿以6：4再次追平。

二人進入決勝盤，費達拿初段化解被破發危機，但一次上網進攻失誤後，難阻佐高域打破發球局，落後2：4。這名塞爾維亞籍球星卻未能把握優勢，緊接即被破發，最終佐高域在關鍵時刻惡鬥至12：12，要進入搶七決勝負。表現穩定的佐高域初段先破發，最終以細分7：3奠勝封王。這場馬拉松決賽打足4小時55分鐘，較費達拿與拿度在2008年的決賽長7分鐘，成為歷史溫網最長男單決賽。

下月滿38歲的費達拿無緣第九度封王，同時未能打破最年長大滿貫男單冠軍紀錄，但他賽後恭喜佐高域，表示這是瘋狂一戰。而佐高域在英國薩塞克斯公爵夫人梅根手上，接過第5項溫網男單錦標，亦將個人大滿貫錦標添至16項。

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