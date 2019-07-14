【西甲】基沙文亮相魯營　「想與美斯做三冠王」　尼馬示愛巴塞捱批 (21:43)

基沙文今晚才會正式在魯營球場見球迷，但他昨日抵埗已率先受訪。他談到自己的球會成就應與國家隊匹配，主動說：「西甲、西班牙盃和歐聯是球會的目標，也是我的目標，我想贏得全部。」28歲的基沙文上年為法國隊贏得世界盃冠軍，上周以1.2億歐元加盟巴塞，料穿上7號球衣，與美斯及蘇亞雷斯合組MSG鋒線，他表示相當期待：「我想早點知道與他（美斯）訓練是什麼一回事，與他拍檔會有意想不到的樂趣。」不過，基沙文前球會馬德里體育會計劃追收違約金差額，交易未完全成定局。「床單軍」球迷更以貼紙遮蓋其上陣達百場的牌匾，宣泄不滿。

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另一方面，正在祖家巴西出席五人賽活動的尼馬亦談論到巴塞，同樣得罪PSG球迷。尼馬被一間網媒問到最深刻的更衣室時刻，他選擇了兩年前歐聯16強，巴塞主場6：1大勝PSG，總比數6：5淘汰對手一役後。「我們都瘋狂起來，這可能是所有人一生最美好的感覺」。《法國足球》雜誌認為這「精密計算的答案引發地震」，旨在盡快離隊。有傳巴塞隆拿未收手，打算以中場菲臘比古天奴、守將烏姆迪迪及尼爾遜施美度，換取尼馬回歸。

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