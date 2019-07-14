【羽毛球】赴台特訓迎接世巡賽 伍家朗：未來3站成入奧關鍵 (18:30)

港隊今日出戰全港錦標賽，伍家朗以直落兩局21：10、21：19擊敗隊友李卓耀，但女單的鄧旋則衛冕失敗。後者以11：21、21：10、16：21，苦戰3局不敵張雁宜。球隊下周展開一連3站世巡賽之旅，下月中更要赴瑞士出戰世界賽，未來1個月將有體能教練、營養師等隨隊，保持球員狀態。

男單主力伍家朗稱，未來在印尼、日本及泰國的比賽，對奧運資格十分關鍵，希望盡早取得積分，減低明年比賽壓力。他把握過去一個月賽程較疏，上周赴台與中華台北隊新秀王子維對練，表示「收穫平時與自己人練波以外的得着」。

而鄧俊文伙謝影雪今日在混雙決賽，面對張德正/吳詠瑢開局順利，首局曾領先10：5，再以21：17先贏一局。次局戰情相近，雖然鄧謝配中段被追至15平手，但對手數次失誤，令前者再贏21:17。由於謝影雪去年尾因肩傷，至4月才與鄧俊文重新合作，世界排名暫時跌至第7。阿雪自言仍「有少少陰影，未如以前可以盡力打，都驚再甩骱」，不過在上月世巡賽澳洲站闖入4強，增強信心，希望之後能放開打。

鄧俊文則表示攻守沒需額外分擔，因為球路更多變：「阿雪以前比較有力，但手受傷後改變打法，對手反而更難適應。」

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