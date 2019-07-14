【英超】曼城出發南京啟亞洲行　新星科頓下周香港站歸隊 (16:13)

曼城繼早前宣布大衞施華、奇雲迪布尼、貝拿度施華、史達寧、利萊辛尼及基爾獲加將會東來，今晨公布其餘21名隨隊球員，包括破「藍月」轉會費紀錄6300萬鎊（約6.2億港元）加盟的中場洛迪卡斯簡迪，以及12名預備組小將，並特別提及，今夏為英格蘭隊出戰U21歐國盃的新星菲爾科頓，可趕及在香港站報到。

不過，今夏有份出戰美洲國家盃及非洲國家盃的多名主力，如阿根廷隊射手阿古路、守將奧達文迪、巴西隊前鋒加比爾捷西斯、門將艾達臣摩拉斯、中場費蘭甸奴、阿爾及利亞隊翼鋒馬列斯等，則無緣東來。而法國隊守將班捷文文迪及文加拉，聯同盛傳離隊轉投愛華頓的戴爾夫，亦不在名單之上。

曼城將於周三至周六到訪南京及上海出戰英超亞洲盃，下周三在港友賽港超球隊傑志，27日到東京橫濱，與姊妹球會橫濱水手拍跳。據報曼城因航班手續出現問題，原訂昨晚起程到南京將有延誤。

曼城27人亞洲之旅名單：

門將：1哥迪奧巴禾、32丹尼爾基梳爾、巴祖奴

後衞：2基爾獲加、3丹尼路雷斯、5史東斯、14拿樸迪、35辛真高、安祖利奴、希活貝利斯

中場：8根度簡、16洛迪卡斯簡迪、17奇雲迪布尼、20貝拿度施華、21大衛施華、*47菲爾科頓、阿歷斯加西亞、普素、湯美杜利、班拿比、保域達、賓禮特

前鋒：7史達寧、19利萊辛尼、盧卡斯尼美查、拿比杜亞斯、勞基保頓

*菲爾科頓於香港站匯合

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