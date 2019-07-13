【熱身賽】普巴後腳助攻福仔　曼聯季前首仗2球贈珀斯 (21:30)

上季英超只得第6名的曼聯，今夏季前之旅先後到訪澳洲、新加坡及上海等地。今晚在澳洲珀斯出戰季前第一擊，正選陣容有新加盟的翼鋒丹尼爾占士，伙拍連格及安東尼馬迪爾攻堅，門將起用羅美路把關，一對中堅為菲爾鍾斯及外借回歸的小將杜安沙比；仍未與紅魔續約的迪基亞、另一新兵雲比沙卡，及盛傳離隊的保羅普巴等先列後備。獲國際米蘭等意甲勁旅垂青的盧卡古，則只做座上客。

曼聯在上半場佔優不乏攻勢，但隊長艾舒利楊格的罰球、馬迪爾及連格的攻門均無功而還，半場雙方互無紀錄後，換邊後紅魔換走全隊正選，換入拉舒福特、普巴及桑馬達等主力，新兵雲比沙卡亦獲「地標」。戰至60分鐘，普巴在禁區頂後腳妙傳予拉舒福特，後者第一時間熨射遠柱破網，為曼聯打破僵局領先1：0。完場前5分鐘，18歲中場小將占士加拿，入替受傷的勞基梳爾不足2分鐘，在禁區頂施一記冷箭得手，助全場多達31次射門、控球率佔71%的曼聯，以2：0淨勝主場的珀斯光輝。紅魔將於下周三晚7時，續在澳洲珀斯出戰宿敵英冠球隊列斯聯。

其他報道：【英超】普巴與祖雲達斯交易「壽終正寢」 下季勢留曼聯 紅軍熱身賽首戰大捷

其他報道：【西甲】巴塞付違約金10.5億簽基沙文 尼馬回巢勢夢碎 古天奴或離隊