【乒乓：有片】黃鎮廷偕杜凱琹克服魔鬼賽程　挫日本隊世巡賽混雙兩連霸 (15:41)

港隊上周戰畢韓國賽後，返港不足一天即赴澳洲，黃杜配在混雙首場即苦戰3局，再連挫隊友何鈞傑/李皓晴及韓國隊，殺入決賽。今日面對日本隊的水谷隼及伊藤美誠，這對老拍檔先失一局5：11，緊接苦戰以13：11扳平，再以11：8、11：9反勝，取下金牌，亦是二人連續兩站奪金。

阿杜坦言，抵埗後肌肉反應較大，影響表現下場場打得艱難，慶幸與阿廷互相支持：「大家首場就打得不輕鬆，靠的是互相鼓勵，阿廷在我信心不夠時，給予我很大鼓勵。」決賽多局咬緊比數，阿杜表示早預期日本隊對手難打：「他們拍檔只有數站，但進步很大，變化多，我們只有靠質量取勝。」

相關報道：【乒乓】韓國賽掛金快閃凱旋 黃杜配明轉戰澳洲搶分爭入東奧

港隊明早返港，逗留兩天轉戰T2聯賽，再迎接印度公開賽，續爭世巡賽積分。黃杜配兩奪金牌後，在爭入世巡賽總決賽添優勢，二人將寄望屆時爭取前四，以奪明年東京奧運入場券。

其他報道：【西甲】巴塞付違約金10.5億簽基沙文 尼馬回巢勢夢碎 古天奴或離隊