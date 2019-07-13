【溫網】費達拿擊敗拿度晉決賽　明撼佐高域爭冠 (09:35)

37歲的費達拿與33歲的拿度今晨合演他們第40次的對決，早段各保住所有發球局，但一板正手得分令費達拿贏出決勝局，先贏一盤7：6。惟費達拿次盤失誤較多，大敗一盤1：6。他之後重整，連贏6：3、6：4，激戰3小時3分鐘後，報回5月法國網球公開賽敗仇，晉級決賽將遇上佐高域。後者昨晚同以盤數3：1擊敗23號種子艾吉。

費達拿及拿度對上一次在全英網球會碰頭，要數到2008年決賽，當時拿度決勝盤贏9：7封王，被認為是當代網球其中一場經典。費達拿指今場多次拉鋸，自己要第5個決勝分才能勝出，水準之高值得回味：「這絕對會是我其中一場最喜愛的比賽，因為是拿度，是溫布頓。水準對得住別人期望，我們都打得特別好，然後以多板來回完結最後一局的高潮。」費天王明日將與佐高域爭標，往績較差的他指會繼續搶攻配合上網的打法，「希望逼到他到5盤而擊敗他，雖然困難，但至少我可以很興奮這樣說」。

費達拿今場贏波關鍵之一，是壓制到拿度今年改良後的發球。他多次接發球回到拿度追身反手位置而得到機會，加上全場火力穩定，51次主動得分而只有27次無壓力失誤。另一邊廂，拿度則略顯保守，他說：「我今日的反手未如之前幾圈打得理想，有點太擔心失位而不敢部署正手攻擊。這狀態下面對他就難處理了。」拿度末段放手一博，但準繩度未跟上，最終連續兩年4強出局。