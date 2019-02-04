【港足】「牛丸」陳婉婷升任中國女足U16主帥　「機會來到便要好好把握」 (19:37)

陳婉婷自今年4月初出任中國女足U16助教後，即馬不停蹄隨隊到法國集訓25天，包括在南特踢四角賽，上月又走訪法國多個球場觀戰女子世界盃，以做分析各隊的工作。內地傳媒日前報道，原主教練卡拉斯高出任西班牙畢爾包女足主帥後，近日落實升任陳婉婷為主教練。「牛丸」今日亦在社交網站開腔確認此事，稱由觀畢世盃後歸隊不足3天，便要迎接主教練的新角色，雖受時差及交通因素而疲憊，但稱「感激太陽一直照耀着我」，並在帖文標籤打上「向夢想出發」。

正身在山東省濰坊市帶隊集訓的「牛丸」，接受本報查詢時透露，「擔正」後首個賽事，將是下周在濰坊市踢四角賽，會對泰國隊、智利隊及新西蘭隊。她亦笑言已很久沒回香港，而本月底或有空檔可返港數天。

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