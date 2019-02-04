【港超】傑志兵鄭展龍感激夢想FC提攜　嘆舊東家降甲組勢令小將失起步舞台 (21:57)

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夢想創會兩年三度打入盃賽4強，但今日傍晚行政總裁梁智駒在網上發放聲明，指出近日收到足總董事局通知，需於下季港超開季前繳交7位數字按金，在財政管理「步步為營」下，未能應對上述足總要求，並對此新例表示無奈，故遺憾地宣布退出角逐港超。聲明提及，球會已為大部分職球員安排發放薪金及商討解約，讓他們尋找新球會。據悉，夢想為組軍早前已羅致5名外援，如今已解約。

曾外借至夢想分別半季及一季的傑志小將鄭展龍及羅梓駿，今日隨「藍鳥」季前操練，二人均對前東家未能續戰港超感可惜。其中在夢想獲上陣機會而冒起，並當選前季港超最佳青年球員的鄭展龍說，感激夢想教練提攜，「雖只共事半季，但踢得好開心，若球會自降甲組會感可惜，始終這支球隊是一個很好的平台，給剛接觸職業足球的小將起步。」他稱，外借夢想FC時，可鞭策自己要把握機會進步。

羅梓駿稱，前季在夢想踢得享受、開心，與職球員相處融洽，但透露自前季尾，已傳出球隊延遲出糧的問題，承認曾擔心球隊前程，而該季其人工，是由夢想及傑志共同承擔。

至於效力夢想兩季、現職傑志的教練團成員的韓籍球員尹東憲，表示是從前球員的社交網得悉此消息，對此感到傷心，「職球員都有夢想。」他承認，夢想上季出現財政問題，至今仍欠薪其一個月工資，仍在等待解決方案，但他提及，欠薪問題不只是在香港球壇，即使在日韓等地也會出現，認為情况在全球球壇普遍。傑志足球總監朱志光說，夢想棄戰港超後，影響數名原外借至該隊的傑志小將，需再另覓友會落班。

另外，上季效力葡甲維塞烏的香港及尼日利亞混血守將霍斌仁，近日返港到傑志跟操試腳。今午操練後，25歲的他獲新師施利斯高域特別指導。這名前港足U22球員透露，同時有隨泰超球隊試腳，未來兩周會等待結果，但他傾向加盟傑志，並稱是正確時候回家：「泰國足球很好，但我認為香港足球近年亦進步了很多，與泰超水平不會相差很遠，若兩者相若，為何我還要去泰國？如今我還可以留在我的家，縱使我是黑皮膚。」去年9月，霍斌仁入選港足初選大軍，他稱遺憾未獲球隊放行，當下將先爭取更多球會比賽機會，從而再爭入選港足。霍斌仁曾在中超、烏拉圭乙组等球會落班，朱志光表示他是本地球員，適合傑志現有班底，除了年輕，身體質素不錯兼靈活，有挑戰正選的潛質。至於新亞援人選，他透露料是後衛。

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