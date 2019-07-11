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【港超】夢想FC或自降甲組　陳偉豪欲球員兼助教身分留港超 (18:01)

港超球隊夢想FC因財政問題，申請下季降至港甲。港足前隊長兼球隊老大哥陳偉豪表示，球圈難覓贊助下早已預視結果，透露雖然不捨球迷，但仍需面對現實，傾向球員兼助教身分，續戰港超。

早前有傳足總欲提高港超隊7位數字保證金門檻，上季尾曾傳球員欠薪的夢想FC，今日證實因財政問題，去信退出港超。雖然結果仍待下周一足總例會商討，但夢想隊長陳偉豪繼南華後，第二度面對球隊自降，他表示早有心理準備，若球隊最終降至港甲，傾向以球員兼助教身分續戰港超，另一選擇是隨隊踢甲組。

對於傳聞返回或「升超」的母會標準流浪，陳偉豪稱：「有想過回母會流浪，但球員有球員的尊嚴，薪酬是考慮因素。雖然掛念球迷，但總要糊口。夢想由零開始，有此成績算是不錯，自己亦在此找到踢波的樂趣。」他強調此刻沒與港超隊接觸，但稱：「如有好條件任助教，亦會考慮。」

有傳夢想FC一旦降至港甲，頂上港超席位的是上季港甲摘季的標準流浪。該會總監李輝立稱，未接獲足總消息：「早在5、6月時，球隊已準備打甲組，現在時間太倉促，球會需要從長計議。」對於有傳陳偉豪回巢，他稱：「如果沒找到其他球會，我們歡迎他回來，他是自己人，會優先考慮。」若流浪落實「升超」，傳由現任傑志青訓教練兼港足名宿巴貝利領軍。

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相關字詞﹕編輯推介 體育 陳偉豪 港超 夢想fc 隊長 足球 標準流浪

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