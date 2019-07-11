【港超】夢想財政不穩或自降甲組　流浪或替補重返港超 (16:31)

早前傳出足總欲提高港超球隊繳交的7位數字保證金門檻，上季尾曾傳球員欠薪的夢想FC，最終決定去信退出港超。夢想FC行政總裁梁智駒昨晚跟一眾職球員交待事件，夢想主教練梁志榮亦確認此事，對此感可惜：「好不捨得，始終是教練團一手一腳打造的球隊，非常不捨。球會目標算是成功，給予不少年青球員機會，有兩人更贏得最佳青年球員（鄭展龍及林衍廷），亦有兩人轉投富力（謝家榮及林樂勤）。球隊經歷過在榜尾護級掙扎，又試過大勝，打入菁英盃及足總盃4強，總括都是寶貴的經驗。」

他稱，球會已為球員尋覓到其他港超友會落班，現只待對方答覆，「只要知道自己有能力，便不用擔心不能在港超立足。」對於有傳夢想已欠球員數個月人工，欠薪總達數百萬元，梁志榮僅稱只是遲了出糧，強調最終有出糧。至於其去向，他稱不會隨隊踢甲組，會休息一下再尋去向。

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