【港足】19歲港將戴偉浚加盟英超狼隊U23　簽約兩年 (19:08)

有中資背景的狼隊，今年4月與港超東方龍獅簽署合作協議，合辦足球訓練計劃，保送東方U18的鄧子誠及U16的龍梓軒下月到英國的該隊訓練基地學法。而戴偉浚的父親，則於2月獲任東方的特別顧問。

戴偉浚是繼香港名宿張子岱後，第2名在英國球壇獲職業合約的香港出生球員。他今次簽約兩年，附帶可延長12個月的條款，將於本周末隨隊到西班牙參加季前集訓。戴偉浚今年初由牛津聯，外借至荷乙烏德勒支2隊，上陣12場。兩年前曾在英甲貝利，在聯賽上陣了8場。不過，他去年10月曾隨中國國奧隊到荷蘭集訓，引起本地球迷爭議，當事人被內地傳媒問到會否拿中國護照代表國足出賽時，他婉轉地說：「現在有點敏感，香港人會不太高興。」

5月中亦有來港挑選小將的狼隊U23主教練愛德華士在官網稱，對戴偉浚留下深刻印象：「他本月初來到球隊後，已很快地融入這個團隊。他作為中場，敢於上前進攻及體力充沛。他將會跟所有U23球員一樣，有機會展示他能夠做到什麼。」愛德華士補充，會更多觀察戴偉浚的表現，並期望這支U23球隊今季能夠提升水平，拉近跟狼隊一隊的距離，「我們了解他的同時，他亦須了解球隊及所做的工作。到目前為止，他給人留下良好的印象。」

另外，消息指，香港飛馬來季將由領隊文彼得，取代已離隊的陳浩然出任主教練一職，至於今年初來港領軍港聯出戰賀歲盃的飛馬前帥奇雲邦特，則有機會擔任飛馬的技術總監。

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