【英超】蘇斯克查否認普巴離隊　「我們是曼聯，沒需要賣人和高價收購」 (18:35)

曼聯日前抵達澳洲珀斯，準備4場在遠東的季前熱身賽，卻到埗即自製公關災難。在一段曼聯上載網上的短片中，有數秒是普巴與連格疑似口角，要域陀連迪路夫拉開前者。儘管兩人之後繼續有講有笑，仍無法避過狙擊，蘇帥形容這是傳媒有「對普巴不利的前設」，又說：「普巴絕對專業，有良心。連格與他昨天的事被塑造成打鬥……我知你們想報道賣得好，但他們都是專業的。」

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普巴的經理人拉奧拿昨表示，客戶「表現出尊重與專業」，希望曼聯方面放行。蘇帥今日亦有回應：「我們是曼聯，沒有需要去賣球員和出高價收購。經理人總在放話，但我們根本沒收到對任何球員的報價。」英國媒體早前除盛傳普巴加盟皇家馬德里，門將迪基亞亦可能「上艦」，轉投皇家馬德里，以及願意倒貼人工賣走阿歷斯山齊士，但蘇帥表示對迪基亞續約一事有信心，而「山神」即使出戰美洲盃受傷，亦料在「開咧」前投入訓練。

曼聯今夏先後簽入雲比沙卡及丹尼爾占士兩名英倫新星，蘇斯克查表示引援工作仍未完成。然而，他並未談及盧卡古及連迪路夫等球員的情况，前者料日內加盟國際米蘭，後者則被指受巴塞隆拿追求。

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