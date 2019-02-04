【羽毛球】李宗偉退役繼續練　準備好做陪練員　未來專注基金會工作扶弱勢 (23:12)

在馬來西亞《星報》的訪問中，36歲的李宗偉笑言這個月一直都在接受訪問，重申自己只是停止系統訓練，但繼續有適度練習：「治療鼻咽癌後，體能狀態其賽一直都不俗。只要西迪（現大馬羽毛球隊男單主教練）允許，我非常願意與球員一起作練習賽。我會一直打下去，因為這是心愛的事。」在上月退役時，李宗偉便透露陪練的想法。他相信小將可以繼續快速成長，而自己擔任馬來西亞奧運團長，亦可盡力助隊員參與更多比賽，爭取明年東京奧運入場券。他表明不厚此薄彼，單車、跳水等獎牌希望亦會得到更多支援。

李宗偉6年前與兄長創立以他命名的基金會，為罹患各種疾病，包括癌症的病人提供支援。他說：「我們添置了一些透析儀器，有團隊負責管理，現在我也會在此投放更多時間。雖然難以幫到所有人，但我們可以盡自己所能。」除此以外，李宗偉亦會享受天倫之樂。他透露10月便會與妻兒，一家四口度蜜月，會去希臘、馬爾代夫等地。

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