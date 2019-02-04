【棒球：有片】1晚轟91支全壘打仍落敗　藍鳥名將之後創MLB明星賽多項紀錄 (20:56)

雖然被列最低的8號種子，但20歲的古里路在首圈賽事便4分鐘（未連同獎勵時間）轟出29球全壘打，創下單一回合紀錄晉級。這位名將之後次圈同樣29次擊球出場區，但洛杉磯道奇的祖克柏達臣（Joc Pederson）亦一樣。雙方在1分鐘加時賽在一同打出8球全壘打，突然死亡的第1輪則3球各中1球，最終古里路第2輪贏2：1，以40：39晉級決賽，兼刷新自己首圈紀錄。

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然而，古里路在決賽後勁不繼，只打出22球。同樣是今季新秀的紐約大都會一壘手阿朗素則在最後20秒擊出第23球而勝出，成為第2位贏出全壘打大賽的新秀。至於古里路雖失落100萬美元（約780萬港元）大獎，但91支全壘打令他一躍成為明星賽歷史並列第2，更比去年入選名人堂的父親華迪馬古里路（Vladimir Guerrero）多近5倍。

古里路爸爸曾9次入選明星賽，2004年效力洛杉磯天使時更當選聯盟最有價值球員。

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