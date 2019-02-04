【美洲盃】尼馬雙重打擊　巴西隊前途成疑　遲歸隊勢遭PSG賣走 (19:24)

巴西隊在美洲盃決賽以3：1擊退客軍秘魯隊後，全隊職球員在酒店晚宴祝捷，惟尼馬沒有現身，事實是他被拍攝到與數名朋友到其他派對消遣，這兩日罕有地沒更新社交網個人專頁。有巴西輿論及球迷認為，「森巴兵」之所以有突破在於沒有尼馬。門將艾利臣比加亦承認勝仗展示團隊實力：「有時尼馬得到全部注意力，我們有點被忽略，但他仍被愛戴。」巴西在今屆賽事場均有17.2次控球失誤，比去年世界盃時高出近25%，尼馬的護球能力相信對巴西隊，尤其在大戰中仍大派用場，艾利臣亦提到尼馬對球隊整體貢獻仍重要。

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另一方面，PSG則發聲明指尼馬昨未如期歸隊，將採取適當措施。而談到他轉會的可能，回巢的總監李安納度稱收到合適報價的話，尼馬可以離開，有別於西甲巴塞隆拿方面早前說法，指PSG列尼馬為非賣品。

尼馬的父親今日稱不了解PSG為何要「通緝」自己兒子，說道：「1年前已計劃好，是關於尼馬學院的活動。他會在（7月）15日回去報到，就是這樣簡單，PSG是得悉計劃的。」尼馬父親提到的，可能是本周末在聖保羅上演的尼馬五人賽，預計尼馬將會出席。

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