【港超】「風車sir」郭嘉諾證實離開足總　「港隊殺手」陳浩瑋傳投東方 (18:06)

現年39歲的郭嘉諾,2015年起任職港足教練,在大港腳任助教及在訓練梯隊,過去兩年帶領港足連奪兩屆省港盃及1次港澳埠際賽冠軍,並帶隊在去年夏天印尼雅加達及巨港亞運打入16強,亦多次領軍亞少及亞青賽事,因其場上表現投入,曾不斷做轉風車的手勢,呼喊場上球員向前進攻,因而獲本地球迷稱為「風車sir」或「熱血教練」。父親是已故港足名宿郭錦洪的他,於2015年世界盃外圍賽,港足兩和中國隊時都是教練團成員之一。他接受本報查詢時,證實上月30日已完約,形容這4年獲益良多,遺憾最終未能達成續約共識而離開,而年底的東亞錦標賽決賽周,以至港足青年軍所有梯隊工作,他都不會再參與。問到將來會否重返港足,甚至接掌主帥一職,他說:「這是我的心願,我希望先好好裝備自己,他朝一日可以做到這個位置。」

港超冠軍大埔在主教練李志堅離隊後,郭嘉諾成其一熱門候選人接掌,對此他則不作回應,只稱:「我希望在更高的舞台汲取經驗,無論如何,考專業教練牌照是我首要任務。」郭嘉諾今日在社交網上撰文告別足總:「與其等待,我選擇踏出新一步。感謝香港足總給予我很多機會,令由一個在看台上「睇波」嘅球迷,變成一個有能力實踐夢想的小伙子。未來、路仍漫長;但香港足球,不容許我們停下來。我就是我,and still We Are Hong Kong!My heart is Always Red!球場見!」

另外,台灣傳媒報道,上月作客港足梅開二度的中華台北球員陳浩瑋,將轉投港超球隊東方龍獅,是繼王睿、陳庭揚後,第3名登陸港超的中華台北球員。27歲的他現於台北球隊航源,未列今屆亞協盃大軍名單,他亦曾效力中甲球隊北京北控。而大肆擴軍的富力R&F,則宣布簽入夢想FC雙星、前鋒林樂勤及門將謝家榮。

其他報道:【西甲:有片】久保建英抵馬德里 料先隨一隊展美國季前賽之旅

其他報道:【國際超級盃】PSG月底濠江友賽國際米蘭 門票今開售 最貴$2499