【港超】「風車sir」郭嘉諾證實離開足總　「港隊殺手」陳浩瑋傳投東方 (18:06)

現年39歲的郭嘉諾，2015年起任職港足教練，在大港腳任助教及在訓練梯隊，過去兩年帶領港足連奪兩屆省港盃及1次港澳埠際賽冠軍，並帶隊在去年夏天印尼雅加達及巨港亞運打入16強，亦多次領軍亞少及亞青賽事，因其場上表現投入，曾不斷做轉風車的手勢，呼喊場上球員向前進攻，因而獲本地球迷稱為「風車sir」或「熱血教練」。父親是已故港足名宿郭錦洪的他，於2015年世界盃外圍賽，港足兩和中國隊時都是教練團成員之一。他接受本報查詢時，證實上月30日已完約，形容這4年獲益良多，遺憾最終未能達成續約共識而離開，而年底的東亞錦標賽決賽周，以至港足青年軍所有梯隊工作，他都不會再參與。問到將來會否重返港足，甚至接掌主帥一職，他說：「這是我的心願，我希望先好好裝備自己，他朝一日可以做到這個位置。」

港超冠軍大埔在主教練李志堅離隊後，郭嘉諾成其一熱門候選人接掌，對此他則不作回應，只稱：「我希望在更高的舞台汲取經驗，無論如何，考專業教練牌照是我首要任務。」郭嘉諾今日在社交網上撰文告別足總：「與其等待，我選擇踏出新一步。感謝香港足總給予我很多機會，令由一個在看台上「睇波」嘅球迷，變成一個有能力實踐夢想的小伙子。未來、路仍漫長；但香港足球，不容許我們停下來。我就是我，and still We Are Hong Kong！My heart is Always Red！球場見！」

另外，台灣傳媒報道，上月作客港足梅開二度的中華台北球員陳浩瑋，將轉投港超球隊東方龍獅，是繼王睿、陳庭揚後，第3名登陸港超的中華台北球員。27歲的他現於台北球隊航源，未列今屆亞協盃大軍名單，他亦曾效力中甲球隊北京北控。而大肆擴軍的富力R&F，則宣布簽入夢想FC雙星、前鋒林樂勤及門將謝家榮。

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