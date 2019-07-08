【轉會】上海「雙雄」豪擲4億　艾沙拉維偕阿拿奧杜域落戶中超 (18:48)

26歲的艾沙拉維10日前仍稱不會轉赴中超發展，今天卻已來華，加盟中超尾三球隊上海申花，年薪1600萬歐元（約1.4億港元），比在羅馬時的400萬歐元高出3倍，「首都狼」則可從交易中獲利2000萬歐元。綽號「小法老」的他於2008年在熱拿亞出道，2011年轉會AC米蘭打出名堂，其後被外借摩納哥和羅馬，2016年正式加盟羅馬，職業賽生涯上陣298次入79球。他原可代表埃及隊出賽，卻在2012年選擇代表意大利隊，23次披甲入3球。此外，上海申花也已從韓職球會全北汽車，羅致身高達1.96米的31歲韓國國腳中鋒金信煜。

暫於中超排第3的上海上港，則買入身高1.92米的阿拿奧杜域，這名30歲奧地利國腳曾先後效力川迪、國際米蘭、雲達不來梅和史篤城，2017年轉會韋斯咸，過去兩季為後者上陣65次入22球。他自2008年展開國際賽生涯，迄今上陣81次入24球。他將與巴西隊中場奧斯卡杜斯山度士、鋒將侯克及巴西籍前鋒艾傑臣等合作。

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