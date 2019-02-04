【美洲盃：有片】巴西挫秘魯第9次封王　功臣主耶穌被逐後發難：我未夠成熟 (16:35)

賽前被批表現一般的主耶穌，是役與菲臘比古天奴等主力掛帥，前者開賽15分鐘便助攻艾華頓索拉斯，助主場的巴西隊先開紀錄。荷西古里路其後極刑得手助秘魯隊扳平，但加比爾捷西斯迅速助森巴兵團反超。下半場巴西隊仍控制戰局，最終李察利臣完場前操刀12碼得手，終以3：1挫對手奪冠。

以出色表現回應外界批評的主耶穌，在下半場70分鐘與對手相撞後兩黃一紅被逐。離開球場時，主耶穌踢跌場邊的水樽，及推倒用作視像裁判（VAR）執法的屏幕顯示器表達不滿，及後更坐在球員通道的樓梯上落淚。他賽後為過激行為致歉：「這些行為是可以避免的，我需要向大家道歉。這證明了我仍未夠成熟。」

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