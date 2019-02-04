【美洲盃決賽】東道主巴西求搔12年之癢　秘魯與巴甲隊共用訓練場再惹爭議 (22:48)

巴西vs.秘魯 now650台 周一凌晨04：00直播

有尼馬因傷避戰的巴西隊，分組賽以5：0大破秘魯隊，亦因此明晨決戰被睇高一線，惟隊員不以為然，效力巴黎聖日耳門的中堅馬昆奴斯哥利亞說：「大家都知道足球是變化多端的。秘魯的情况已與之前截然不同。每一個人都知道現，現在要打敗他們必須付出九牛二虎之力，而且這是一場過的決賽，有別於一般比賽。」

馬昆奴斯又提醒隊友：「比賽須建基於熱誠、戰術和技術。我們定必將這些元素及一些細節好好結合，好讓比賽能產生不同。決賽中最少犯錯的球隊將會是冠軍。」他稱秘魯的35歲箭頭荷西古里路是危險人物：「我了解他，曾與他在哥連泰斯合作，在國際賽則曾經交手。他是一個值得特別提防的球員。」古里路曾是德甲班霸拜仁慕尼黑及漢堡射手，2012年轉戰巴甲先後效力哥連泰斯、法林明高和國際體育會，在巴西各項賽事累入逾100球；國際賽方面，已代表秘魯出賽15年的他上陣98次入37球。

巴西隊防中卡斯米路也強調今仗不能掉以輕心：「秘魯能淘汰優秀的烏拉圭和智利，我們必須予以尊重。」這名皇家馬德里球星又特別提及，球隊5仗不失1球下打入決賽，「我們的其中一個目標是整個賽事保持清白。若最終成功，我們不單感謝後防，還有回防的前場球員，他們一起協助球隊製造了不同」。然而上次在美洲盃登頂已是2007年的巴西，此役有攻擊手韋利安肯定缺陣，前鋒李察利臣及中場費蘭甸奴則很大機會避戰。

而阿根廷球王美斯今晨被紅牌逐離場，在季軍戰賽後怒轟賽會不公，自己領紅是因之前批評東道主巴西隊。巴西隊的決賽對手秘魯隊，賽前亦疑受作客之苦。他們不滿日前在富明尼斯操練時，需與該隊青年軍共用設施，又未獲借出記者室，臨時轉到另一里約熱內盧球會保地花高訓練。富明尼斯方面則表示，與秘魯的協議已列明球場草地與儲物櫃外，部份設施可能要共用，已盡力安排對方使用記者室，又強調阿根廷、烏拉圭等隊伍欣賞球會設備完善。

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