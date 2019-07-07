【單車】李慧詩捕捉賽驚喜奪亞　香港賽掃3金2銀　下月赴日本備戰東奧 (18:04)

李慧詩今早先出戰捕捉賽，剩餘10圈時與另外3人突圍但失敗，最後數圈更被擋在較後位置，最終壓線不敵李思穎，另一短途代表李海恩就得季軍。她之後在凱林賽（又稱競輪賽）決賽最後一圈發力，大幅拋離李海恩，首先衝線。雖然伙拍曾曉彤在團體爭先賽踩出36.776秒，以0.343秒不敵李海恩/楊礎搖摘銀，但這名「牛下女車神」在強項500米計時賽再超班以34.096秒勝出，連同昨日個人爭先賽金牌，兩日累積3金2銀。

兩日內踩足6個項目，李慧詩只有昨日的20公里記分賽未有獎牌落袋，她稱戰畢今日早上的捕捉賽，也曾懷疑自己未及回復，會在凱林賽三甲不入，但心理狀態及時調整：「原來踩完中長距離，還可以踩到11.1秒（1圈），很喜出望外。」讓Sarah樂在其中的，亦包括客串捕捉賽奪銀，她透露自己4月曾在泰國及昆明等地作公路賽訓練打底，對呼吸、節奏控制仍有印象，今日可以「嘗試不同的戰術，試下衝出去，去甩開主車群，對於自己來說是享受比賽」。惟她表示明年奧運前無意再參加中長距離項目，繼續專注個人短途賽事。她將在下月赴日本出戰場地盃，為明年東京奧運熟習環境。

其餘賽事方面，男子捕捉賽由繆正賢擊敗港隊隊友劉允禧奪金。另一港將梁嘉儒則在全能賽4項全勝，以163分力壓張敬樂與梁峻榮。前者說由於世界盃麥迪遜賽的積分計算每個地區最佳3名選手，需要幾名隊友一同獲得一定分數，會繼續與張敬樂、梁峻榮等輪流在不同賽事上陣，而不專注在全能賽。男子短途港將羅子駿今日贏得兩金1銀，臨時獲悉下周會跟隨部分港隊成員，到日本長野出賽。

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