【乒乓】韓國賽掛金快閃凱旋　黃杜配明轉戰澳洲搶分爭入東奧 (21:48)

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港隊一哥黃鎮廷伙一姐杜凱琹，今午於韓國公開賽力退許昕／劉詩雯，首奪世巡賽混雙金牌。二人領過獎牌隨即趕赴機場，凱旋後休息一晚，明午便要轉赴澳洲備戰下一站。儘管今站以局數3：1勇挫世界冠軍，但阿廷稱：「對手有一定實力，要趕在他們摸清我們的球路前，便要先取得優勢，最終我們做到了。雖然他們是世界冠軍，但世界前4組合實力相近，我們要爭入奧運，面前仍有很多工夫。」

阿廷今年3月伙何鈞傑奪分站男雙金牌，杜凱琹則是今年首度在世巡賽登頂，她稱為餘下7站賽事添信心：「近幾站混雙成績開始穩定，算是漸入佳境，金牌絕對有助提升信心，但也不可鬆懈。」港隊要爭取明年東奧混雙資格，先要在世巡賽搶分，打入年底總決賽，若屆時躋身4強，便可直接登陸奧運。這對新科分站冠軍明午轉赴澳洲，阿廷稱：「今仗我們仍有無謂失誤，希望對戰更多不同組合，才能添勝算。」

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