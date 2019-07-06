【單車】李慧詩香港賽挫李海恩稱霸爭先賽　將暫緩學業爭取齊闖奧運 (17:20)

香港單車隊今日回歸將軍澳香港單車館，出戰一連兩天的場地單車香港錦標賽。星將李慧詩（Sarah）在爭先賽200米資格賽，輕鬆以10.895秒首名晉級，4強再以直落兩場擊敗重返港隊的小將楊礎搖。決賽面對李海恩，李慧詩再以直落兩場取勝封后。她其後客串記分賽亦搶得1分，在10人中排名第8。原本修讀浸大學位課程的Sarah，透露暑假將參與實習工作，但9月開學後，或只會修讀一科：「若全面暫停學業，專心訓練，生活會變得沉悶，或會只修讀一科，調劑一下，同時也要與教練商討奧運策略，個人項目是否再需挑選主攻一項。」

其他報道：【乒乓．短片】黃鎮廷伙杜凱琹挫中國世界冠軍組合 韓國賽奪標摘今年混雙首冠

港隊將於8月在伊豆出戰日本場地盃，但賽場並非奧運場地，但Sarah透露會爭取更多機會到日本比賽，適應當地生活。而李海恩早前於捷克賽再遇意外，臉部挫傷雖無大礙，但右手手指尾受傷，仍要決定是否在下周一施手術。她稱，會與Sarah一樣專注個人項目，但上季世盃香港站銅牌帶來包袱，希望盡量建立信心，爭入奧運。

香港賽明午煞科，Sarah將出戰凱林賽、團體爭先賽、捕捉賽及500米計時賽。

其他報道：【NBA】利安納勢投快艇 成首位FMVP翌季離隊 新秀狀元威廉臣地標戰傷出