【NBA】利安納勢投快艇　成首位FMVP翌季離隊　新秀狀元威廉臣地標戰傷出 (16:09)

利安納上季與速龍贏得加拿大首個NBA總冠軍，但無意再續前緣。《ESPN》、雅虎體育等均指他本周與速龍、湖人及快艇3隊會面後，決定與後者簽署4年總值1.42億美元（約11億港元）的頂薪合約，將會成為半世紀以來，首位翌季轉投其他球隊的FMVP。報道更指他游說到PG向雷霆申請離隊，建立聯盟最強前鋒組合，快艇則會在交易中送走上季主將加連拿尼及基傑奧斯阿歷山大。至於失落利安納的湖人，則邀得另一速龍冠軍成員——後衛丹尼格連加盟，簽約兩年。

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另外，NBA今日上演夏季聯賽，但3場比賽因加州7級大地震而腰斬或取消，包括塘鵝對紐約人一戰。應屆新秀狀元錫安威廉臣在「地標戰」為主隊塘鵝上陣9分鐘，1次偷球再大力入樽贏盡掌聲，但之後一次碰撞後離場，未再在第4節腰斬前再上陣，與新秀探花兼前大學隊友RJ巴列特一較高下，據報其傷勢不嚴重。同樣未能完成的包括馬刺對魔術及金塊對太陽的比賽。至於較早完成的比賽中，遠赴拉斯維加斯的中國隊只有中鋒王哲林交出12分14籃板，以62：103大敗予熱火。

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