【港足專題】辛祖更努力爭重返港足　曾參與反修例遊行　讚港人公民質素 (17:50)

辛祖表示，麥柏倫事前向他表示，希望借該仗觀察其他本地球員，他尊重教練想法和選擇，但補充道：「港隊需作出平衡，要了解球員的心態及能力，是否已準備好應付競爭性高的國際賽。」32歲的辛祖已代表港足4年，他認為和富大埔隊友鍾偉強，以及新加盟冠忠南區的陳廣豪等年輕鋒將，便具潛質可為港足上陣。而他亦毋懼兩年前亞洲盃外圍賽，及上月中亞協盃射失12碼的陰霾，表明再有機會將毫不猶豫繼續主射極刑。

過去一個月，香港的政治氣氛熾熱而沉重，本地運動員參與反修訂《逃犯條例》大型遊行亦備受關注。除了港足前隊長陳偉豪，入籍香港4年的辛祖，上月中也被球迷發現參與其中。這名32歲和富大埔前鋒不諱言，自己是香港人，故決定上街親身了解發生何事，希望以此跟港人站在同一陣線。

生於巴西的辛祖，來港生活逾10年，他承認反修例議題複雜，對此不是太了解，但上月中從電視看到警民衝突的畫面，令他痛心，遂在上月16日跟妻子參與遊行：「今次事件有些事我是不認同，因此我想親身了解發生何事。在其他國家，甚至我的祖國巴西，我都未曾見過遊行秩序如此良好，有人自發清理街道雜物，甚至很快讓出道路給巴士或救護車，像是故事書情節，我為香港人這些行為感欣慰。」參與遊行相片在網上流傳後，辛祖透露收到不少球迷留言感謝，「香港人最近都不太高興，我希望香港最終會變好。」

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