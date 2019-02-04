【洛賓掛靴】列貝利難捨10年老拍檔　致敬洛賓稱「Robbery」永在心中 (23:01)

36歲法國籍翼鋒列貝利在社交網站表示：「多謝洛賓！Robbery永不會被忘記！多麼傑出的職業生涯。我的朋友，現在好好地享受你的場外生活。」兩人於2009年開始在拜仁合作，至過去的一個球季，一起帶領球隊贏得8次德甲、5次德國盃和1次歐聯等重要錦標。值得一提是，兩人在5月中的德甲煞科戰中，以5：1大勝客軍法蘭克福中各入一球，在拜仁畫上完美句號。

然而比洛賓年長1歲的列貝利未打算「收山」，他說：「我真的感覺狀况良好。我暫時仍未決定未來，但收到很多來自歐洲球會的邀請，會在兩周內下決定。我必須考慮家人和兒子的情况。」

洛賓方面，他強調掛靴是人生最艱難決定：「我的心仍想繼續踢下去，但身體已不允許。我再不是一個16歲的少年，不用考慮受傷問題。」洛賓對自己曾代表荷蘭隊出賽96次，及曾出席6個國際大賽而自豪，但最後仍說：「我的人生現在展開另一章節，期待與妻兒有更多的共聚時間，很多美好的事情在我們的眼前。」

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