【轉會】保方回巢祖雲達斯簽約1年 馬體會11億簽「新C朗」祖奧菲歷斯 (23:10)

41歲的保方於帕爾馬出道，曾於2001至2018年效力斑馬軍團，共為球隊上陣656次。去年離隊後，保方以自由身加盟PSG，季後宣布結束1年賓主關係，包括拉素、波圖及列斯聯等均被指是其下一站。據意大利傳媒估計，斑馬軍團下季首席門將仍是波蘭國腳施捷斯尼，而上季加盟的意大利隊門將馬迪亞比連料將離隊。保方亦是繼艾朗藍斯、盧卡柏歷堅尼及拉比奧特後，第4名加盟球隊的球員。

另外，馬德里體育會宣布，以破隊史轉會費紀錄的1.26億歐元（約11.07億港元），由賓菲加簽入綽號「新C朗」的19歲新星祖奧菲歷斯，雙方簽約7年，年薪據報達350萬歐元（約3077萬港元）。馬體會同時以7000萬歐元（約6.2億港元）的轉會費，出售西班牙籍中場洛迪卡斯簡迪予曼城，創下隊史第2高轉會費紀錄。曼城同時落實，由荷甲燕豪芬回購上季才離隊的22歲西班牙隊後衛安祖連奴，惟雙方未有披露轉會費。

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