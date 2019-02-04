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【港超】傑志集兩大神射手　洛迪古斯信可與盧卡斯共存　「韓流」教練團谷球員體能 (20:30)

傑志今午在新季發布會後，隨即在大雨中操練，3名新兵外援洛迪古斯、蘇沙及基爾頓均有參與。其中洛迪古斯將與盧卡斯聚首組成港超神射手攻堅，這28歲西班牙籍鋒將稱，有信心可與盧卡斯共存。

傑志昨日閉門開操，今午在發布會後操練。3名新外援均有港超經驗，其中洛迪古斯由傑志宿敵東方龍獅來投，他上季與盧卡斯在港超入12球同膺神射手，期待與其合作攻堅：「盧卡斯是港超最佳球員之一，我和他定可好好合作。我亦肯定大家可同時上陣，當然要視乎教練所需。我當然想再次成為神射手，但首要是以球隊利益優先。」他透露，由於季尾未獲東方續約，故當傑志提出斟介便決定加盟。被問到若倒戈建功會否慶祝，他說：「為尊重球迷，我不想慶祝，但在球場上受氣氛和情緒影響，屆時不知會發生何事。」

至於下季尾、即明年中可入籍港足的29歲巴西籍翼鋒蘇沙，表示喜歡傑志的風格，縱與主將費蘭度的位置及踢法均相似，但他稱：「我可勝任前鋒、右翼、甚至左閘，教練會找到合適位置讓我發揮所長。」

另外，傑志教練團將注入「韓流」，韓國名將金東進成為傑志副主教練，夢想FC中場尹東憲任訓練員，並特別聘請此前在越南國家隊的韓籍體能教練裴鋕垣。傑志會長伍健承認，傑志球員尤其小將，體能及體格都必須改善，而上月中聘請該體能教練後，之後出戰亞協盃對4.25 SC時，賽後球員亦有反映體能狀况有分別。裴鋕垣說，從港足前主帥金判坤認識香港足球，又指過去在大學及球隊曾指導過尹東憲，如今可謂師徒重逢。

此外，金東進落實，本月24日友賽英超冠軍曼城的友賽，將是其球員生涯的最後一戰，但稱只會上陣5至10分鐘，以此向香港及韓國球迷告別。而傑志在對曼城前，本月中先會到韓國集訓及友賽兩場，包括對韓職浦項制鐵，之後8月中會到越南友賽兩場，包括對越南U23。

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