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【美洲盃4強】美斯派定心丸：續為阿根廷出賽　明夏勢主場領軍戰美洲盃 (18:34)

阿根廷隊今早在美洲國家盃4強賽以0：2不敵巴西隊後，隊長美斯的國際賽生涯再成焦點。已在國際賽打滾14年的他賽後大派定心丸，稱將繼續代表「藍白兵團」比賽，故此，明夏在阿根廷及哥倫比亞合辦的美洲盃，相信仍有這名巴塞隆拿球星的身影。

美斯的國際賽生涯於2005年開始，翌年首次參加世界盃，至今已共在世界盃和美洲盃亮相9次，但未嘗奪標，在阿根廷此役吞下巴西兩蛋後，他說：「只要國家隊仍需要我，我會繼續效力。陣中的球員已充分顯示熱愛球隊和國家，他們的將來值得期待，但這需要時間。在這團隊，我真的感覺良好。」故此如無意外，美斯將很有機會再次領軍參戰明夏的美洲盃，而揭幕戰則已落實會在阿根廷上演。

阿根廷教練史卡朗尼也對球隊前景樂觀：「即使作客巴西，己隊仍是佔上風的一方，沒有一支球隊能像我們般令巴西需忙於招架。所以，是否打入決賽已不重要。這班阿根廷球員正大踏步向前，這是球隊的未來景像。」

此外，另一場4強賽衛冕的智利隊將在香港時間明早鬥秘魯隊（智利vs.秘魯 now650台 明早08：30直播），勝方將與巴西隊於本月8日（下周一）的決賽爭冠。

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