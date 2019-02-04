【美洲盃評論】阿根廷出局罪不在美斯　國家足球未來需靠掌權者推動（文：TD） (21:15)

阿根廷與很多南美洲國家一樣，由殖民年代的貴族足球演化至草根足球，而影響着近代阿根廷足球的球王馬拉當拿，正是由草根變成人民英雄，成為阿根廷登上世界盃王者的主角。正因如此，近代阿根廷足球的發展變了樣，國家需要新英雄，由巴迪斯圖達到被視為最接近馬拉當拿的美斯，阿根廷球迷心中一直彌漫着英雄主義，希望有新的英雄帶領國家隊走上高峰，再一次成為王者。這種足球文化帶來的壓力，美斯多年來一直背負着，亦不時被人談論。2008年夏天，當美斯為奧運隊在京奧摘金時，人們都相信未來他能帶領國家成為王者。

然而，制度問題卻成為了美斯幫助國家走上高峰的最大阻力，自2008年的京奧後，阿根廷隊只曾在2015年的青年（U19）美洲盃贏過冠軍，且在世青盃的成績更是不堪入目。問題的根源在於已故前阿根廷足協主席格朗當拿（Julio Grondona）身上，被稱為阿根廷足球界獨裁「沙皇」的他，於1979年至2014年過身前一直都是該國足協主席，其間見證阿根廷隊在馬拉當拿領軍下取得1986年世界盃冠軍。惟為了一直掌權，他在任時期於國內聯賽的一系列改革，卻令國內球會的青訓體系受到破壞，首當其衝的是股份制，鼓勵球會在轉會市場更活躍，原意希望大球會賺得更多，反令國內青訓大大減少升上一隊實戰的機會，即使有潛力的青訓都會先被視為搖錢樹，以利球會在機制內賺更多的金錢。至於平均制（2021年正式廢除）列明以過去3年平均分去決定降班球會，被批評是保護主義，讓一些傳統大球會避免因一季成績差而降班，令聯賽減少吸引力。

因此，獨裁成了阿根廷足球發展的最大阻力，美斯亦是在早早被送到巴塞隆拿，才有了如今的新英雄，他多年來一直盡力為國家隊貢獻，在人才斷層，頂級球員不足以支撐23名出席大賽的陣容而言，他協助「藍白軍團」在2014年世界盃奪亞軍，又在2015及16兩次在美洲盃以亞軍作結，雖被外界嘲為「亞軍廷」，但他並不欠阿根廷足球甚麼，他在場上已證明了他對國家隊的努力與貢獻，即使他離開，這支球隊也不會突然變得有希望。美斯，其實就像一名普通香港市民，只是一顆「雞蛋」，僅靠自身的努力，希望為這地方作出改變，但真正可根本性改變這地方的人，就只有「高牆」的一方。

阿根廷足球的未來，始終手握在掌權者手中，球迷更應期望的，是上任了兩年的新主席泰比亞（Claudio Tapia），可在任內推動怎樣的改革，為「藍白軍團」帶來希望，目前廢除聯賽平均制，算是踏出了第一步。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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