【港超】傑志改朝換代　「施丹偶像」施利斯高域任新帥　朱志光功成身退重任總監 (19:44)

60歲的施利斯高域，球員時期曾效力馬賽、朗斯及雷恩等法甲球隊，是1985年南斯拉夫足球先生，施丹曾公開稱對方是其偶像之一，有球迷稱他為「巴爾幹馬拉當拿」。執教方面，他曾教波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）國家隊，於2004年獲選為最佳教練，其後先後在阿爾巴尼亞及波斯尼亞聯賽奪冠。據悉昨才落實簽約兩年。而朱志光將重返3年前的足球總監一職。

朱志光自2015/16年球季季中接掌，為傑志過去3季12項主要錦標贏得8個，包括有兩季成為本土「三冠王」。會長伍健也稱，朱志光真的「好勁」，「任何情况下這都是令人驕傲的成績」，但為了傑志青訓更進一步，故希望朱志光重操故業，協助陣中小將提升具備一隊實力。他稱，看中施帥足球造詣高，亦願意多用青訓，盼對方能傳授豐富經驗及知識傳授給傑志的教練團，將球隊提升至另一層次，並稱遺憾沒有「兩個朱sir」分身乏術，但補充朱sir將進入「進修期」，未來學有所成後，或會再回歸主教練一職。

伍健表示，班費與上季相近達3000萬元，來季目標當然是錦標：「如果球隊踢得好，質素不斷進步，體能做到全港最好，錦標自然會有。若沒有便再檢討，我不會對此太介懷。」朱志光表示，今次為傑志和球員帶來新鮮及新衝擊，認為是個好決定，期望球隊朝正確方向繼續進步。

新加盟球員方面，有冠忠南區翼鋒蘇沙、佳聯元朗中場基爾頓，以及東方龍獅前鋒洛迪古斯，聯同傑志的盧卡斯，兩名上季港超神射手聚首。來季外援名額為「5+1+1」（外援+亞援+國援），傑志有廣州恒大21歲中堅楊朝輝來港試腳。而港足小將安永佳，將於11月大學畢業後由美國回流加盟。

教練團變動方面，原青訓教練金東進將成為副主教練（防守），取代高尼路離隊投南區的空缺。前夢想FC韓國中場尹東憲亦加入成訓練員，另特別聘請此前在越南國家隊的韓國籍體能教練裴鋕垣。

傑志2019/20球季教練團及球員名單

主教練：施利斯高域

副主教練（進攻）：盧比度

副主教練（防守）：金東進

門將訓練員：羅拔圖

體能教練：裴鋕垣

訓練員：尹東憲

足球總監：朱志光

門將：1王振鵬、17王子聰、23郭劍橋、陳嘉豪、保羅

後衞：3丹尼、4李毅凱、5艾里奧、21唐建文、31羅梓駿、楊朝輝*（試腳國援）

中場：10基爾頓*、16林恩許、19黃洋、22賓紀文、24鞠盈智、27于楊、32華杜斯、34巴拉克、35史雲斯頓、95陳晉一、何振廷

前鋒：7費蘭度、8安永佳*（11月加盟）、9盧卡斯、11蘇沙*、28鄭展龍、44中村祐人、67畢頓、99洛迪古斯*

*新加盟

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