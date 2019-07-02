【名宿訪港】伊恩胡禮宣傳阿仙奴新球衣　半世紀廠迷終獲偶像簽名圓夢 (22:03)

雖然伊恩胡禮於1991至98年效力阿仙奴，對於年輕的「廠迷」或會帶點陌生，但今晚仍吸引近百球迷到場，足見這55歲兵工廠傳奇射手的魅力。他到場後即表現親民，主場走向球迷群逐一簽名。雖活動其間一度偶有細雨，仍無損胡禮對球迷的熱情。在簽名環節上，無論球迷帶了多件球衣，胡禮亦有求必應逐一簽名，有球迷更反客為主，送上寫上「伊恩胡禮」的中文字及筷子套裝，逗得該名宿開懷大笑。

其中現場一名支持了阿仙奴長達48年的資深球迷Henry，更帶同及多次高舉已鑲入相框的胡禮簽名球衣到場，他雖未有參加簽名環節，但勝在誠意十足，令胡禮發現後即吩咐職員讓對方入場簽名及交流。最終Henry手上的兩件年代久遠的球衣給偶像簽名後，事後即感到如釋重負：「好像放下了心頭大石，為此等了21年，我曾去英國看球賽，但最終都未能見到他。」

來港3日的胡禮，明日離港前會先去打高爾夫球。Henry透露，跟偶像交流時問能否做對方的高爾夫球球僮，喜獲對方說會在Instagram回覆他。

阿仙奴今次事隔25年再次以「三間牌」為球衣贊助商，設計紅衫白袖。據早前英國傳媒報道，雙方簽約5年，每年贊助費高達6000萬鎊。

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