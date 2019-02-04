【名宿專訪】阿仙奴傳奇射手伊恩胡禮事隔24年再訪港　「評述世盃決賽比自己踢盃賽決賽更緊張」 (21:04)

現年55歲的伊恩胡禮是阿仙奴傳奇射手，是兵工廠歷來入球第2多球員，效力7季上陣288場共入185球，僅次於亨利的228球。自1995年5月隨阿仙奴來港友賽流浪後，胡禮今次是事隔24年來第2次訪港，宣傳及公布阿仙奴來季轉用「三間牌」adidas的新主場球衣。

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自2000年掛靴後，胡禮展開足球評述工作。他今次訪港3天，接受本報專訪時也大談自己如何熱愛足球評述工作：「我覺得很幸運，不只能成為足球員，還可以成為足球評述員。人們常問我有沒興趣做領隊，我覺得自己不適合，因為我性格比較情緒化，比較難面對批評。而且做領隊需要無時無刻工作，工作到像沒下班時間，令球隊變成最好而付出所有，我想我做不到這樣。」他說，將來希望繼續享受這份工作，「我愛這工作，也愛看足球比賽，喜歡看入球，尤其是精彩的入球。」

胡禮現為《英國廣播公司》（BBC）擔任英超評述，常與另一英格蘭隊名宿舒利亞在節目中擦出火花，對此他笑言：「我們都是評述一些大賽事，選擇支持的球隊總是不同，電視觀眾常看到我們取笑對方，其實我們都是很認真觀戰及評述，不停為所選球隊提供意見，如何踢得更好，例如怎樣凍結對方攻勢、球員如何走位等，所以我們很少時間思考怎樣取笑對方或說笑話，不過連尼加就會說些笑話，令我們忍不住大笑起來，但整體而言我們都是非常專注。」不過他承認，評述世界盃決賽等大賽，比自己代表阿仙奴踢盃賽決賽還要緊張：「因為我只要說錯任何一個字，就可終結我的事業，所以我要非常專注，資料蒐集更要做足，確保能好好分析比賽。」

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阿仙奴上季在艾馬利接掌帥印後，最終只得英超第5名及歐霸盃屈居亞軍，胡禮承認對此非常失望，尤其季初表現非常出色，但最終如此結束，「整季看來阿仙奴的表現下滑了，當然球員受傷帶來不少問題，一度少了兩名穩健後衛，如洛賀丁重傷對我們的影響很大。不過也要留意阿仙奴排第5，但奧巴美揚仍能贏取金靴獎。」他亦點名鼓勵20歲中場古安杜斯等年輕球員：「古安杜斯加盟時只有19歲，來自法乙球隊，你不會預期可踢很多比賽，但他最後上陣了33場聯賽之多。19歲的新秀當然會犯錯，但我很欣賞他，相信他經過今季後會學到很多，從而繼續進步。門將賓特尼奴亦表現不錯，正努力邁向成為兵工廠首席門將。」

對於來季展望，伊恩胡禮承認，目標若是爭取英超冠軍會設定得太高，故前4仍是現實目標，「始終取得歐聯資格，才可吸引更多好球員加盟，然後就能再上層樓挑戰英超冠軍。」他亦建議兵工廠羅致水晶宮翼鋒韋費特沙夏，認為對方是不錯人選，同時在中堅位置上亦需增兵。