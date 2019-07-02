【中超】賓尼迪斯執教大連一方　年薪1.2億較紐卡素年代多1倍 (18:01)

大連一方昨晚宣布，韓國主帥崔康熙以私人理由離職，今日即落實以59歲的賓尼迪斯執教。「肥賓」已於前日與任教3年的紐卡素約滿離隊。他球員時代在皇家馬德里青年軍出身，司職後衛，惟球員生涯並不突出。他在1993年於皇家馬德里B隊開始執教，2001至04年間憑領軍華倫西亞兩奪西甲，以及獲得1次歐洲足協盃冠軍而打出名堂，其後成為利物浦領隊，代表作是2005年的歐聯決賽落後3球下追和AC米蘭，復以互射12碼勝出奪標。

肥賓2010至15年間依次執教國際米蘭、車路士（暫代）和拿玻里，2015/16年球季回巢教皇馬並不成功，之後加盟紐卡素，其間屢傳與球會高層不和及要求離隊的負面消息，早前與車路士及中超球會扯上關係，今日終入主2017年升上中超的大連一方，將與前拿玻里隊長咸錫、前馬德里體育會翼鋒恩歷克卡拉斯高合作。

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