【溫布頓：有片】大坂直美一輪遊　記招稱「可離開嗎？我快要哭出來」　美15歲小將挫大威晉次圈 (16:51)

大坂兩周前才在伯明翰網賽不敵佩汀絲娃，失去世界第1及溫網頭號種子資格，今晨在中央場館再對戰這哈薩克球手未佔甜頭，終全場多達38次無壓力失誤，佔佩汀絲娃得分逾半下，連輸兩盤6：7、2：6，爆大冷首圈出局。

在賽後記者會，大坂直美有別於早兩天，再次表示壓力仍未釋放，希望能重拾樂趣。記者再次問到是否難以駕馭過去數月的名譽時，她向身旁公關說「可以離開嗎？我快要哭出來了」，即草草完結4分鐘的記者會。

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除大坂直美，多位新晉球手亦遇上一輪遊厄運，20歲法網亞軍禾祖素娃連續3年首圈出局；男單的6、7號種子特薛斯柏斯及阿歷山大薩維利夫亦激戰約3小時後齊齊敗走。不過今屆最年輕的單打球手，15歲美國小將嘉奧芙連贏兩盤6：4，淘汰年長24年的5屆冠軍「大威」維納絲威廉絲，晉身次圈，笑言有兩個老師在她打完外圍賽後，才知自己曠課參賽，更劍指贏得冠軍。

溫網今日將上演次日賽事，男單前冠軍費達拿及拿度將今晚上場，而新任「一姐」巴迪與女單衛冕的姬爾芭則會較早時間展開征途。

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