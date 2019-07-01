【英超】希古恩不獲車路士留用　經理人：返回意甲只選擇祖雲達斯 (20:41)

在車路士公布的名單中，除早前確認將退役的門將羅拔格連及約滿離隊的加利卡希爾外，希古恩亦不獲球隊留用。今年1月由祖雲達斯外借至車路士的希古恩，在前帥沙利麾下共上陣18場並攻入5球，表現一般。意大利傳媒報道，與希古恩合作多時的沙利已接掌祖雲達斯，因此前者勢重返斑馬軍團，但在前線與保羅戴巴拿及基斯坦奴朗拿度（C朗）的合作，將成球隊下季一大考驗。而打比郡班主表示，林柏特辭任領隊幾近成為事實，球會將加緊物色新帥，但他遲遲未宣布重返母會車路士執教，是因正在度假當中。

另外，祖雲達斯宣布簽入羅馬後衛盧卡柏歷堅尼，據報轉會費達2200萬歐元（約1.9億港元）。交易條款之一是祖雲達斯後衛史賓亞蘇拿將加盟羅馬，轉會費達2950萬歐元（約2.6億港元）。而被指獲祖雲達斯垂青的巴黎聖日耳門（PSG）中場拉比奧特，據報現身都靈接受體測，或於本周內加盟。國際米蘭則正式簽入烏拉圭隊國腳高甸，這名33歲中堅在5月宣布離開馬德里體育會，今屆美洲國家盃亦有隨烏軍出戰。

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