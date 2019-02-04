【U21歐國盃】西班牙2：1挫德國5度封王平紀錄　中場施巴路斯冠軍獻雷耶斯 (13:47)

賽事在意大利烏甸尼斯舉行，上屆亞軍西班牙在開賽8分鐘由中場法比安彭拿先開紀錄，及後「鬥牛兵」繼續控制戰局，戰至69分鐘，法比安彭拿遠射被撲出不遠，造就隊友丹尼奧姆補射得手領先2：0。德國隊完場前由艾美利「破蛋」，但為時已晚，在大國腳主帥路維及經理比亞荷夫到場打氣下要失望而回，最終西班牙以2：1力克「日耳曼軍團」，一報兩年前決賽負0：1的落敗之仇，亦繼2013年後再成U21歐國盃盟主。西班牙今屆首仗雖落筆打三更，不敵東道主意大利隊，但及後接連擊敗比利時隊及波蘭隊而後上首名出線，再於4強4：1大勝法國隊而晉身決賽。

效力意甲拿玻里的23歲中場法比安彭拿，賽後當選為今屆U21歐國盃的最佳球員，他亦是繼上屆的丹尼施巴路斯、2013年的堤亞高艾簡達拿及2011年的桑馬達後，第4名獲此殊榮的西班牙球員。賽後他指致勝關鍵為球隊士氣正盛，令球員持續信心十足。至於德國前鋒禾特舒密特，則以7個入球成為今屆神射手。

至於連續兩屆參賽、出生於西維爾地區的皇家馬德里中場施巴路斯，賽後向《馬卡報》表示，希望以這個冠軍，獻給上月初因車禍離世的西班牙兼西維爾名宿雷耶斯：「我希望將這個冠軍，獻給母親、曾經參加這個賽事的雷耶斯，與及其已離世的表弟，以及仍然在世努力的他們家人。」

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