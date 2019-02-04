【NBA】杜蘭特勢離勇士頂薪投籃網　聯同艾榮D佐敦組新「三巨頭」 (12:26)

杜蘭特今早透過個人旗下的體育社交媒體「The Boardroom」，率先宣布將會跳出勇士的合約加盟籃網，並簽署頂薪合約的消息。據報杜蘭特經已與籃網就一份4年1.64億美元的頂薪合約達成口頭協議，或將於本周六（6日）轉會市場重開時正式「官宣」。這名30歲小前鋒，2016年加盟勇士後，首兩年協助奪得總冠軍，他亦成為總決賽最有價值球員（FMVP），但他在剛球季總決賽第5場帶傷上陣再觸及阿基里斯腱受傷，除了衛冕失敗，下季更需養傷「收咧」，雖然勇士亦開出頂薪挽留，但KD最終還是決定跳出合約接受新挑戰。據報由於紐約人未有向其開出頂薪合約，因此錯過簽下該球星的良機。

與此同時，據著名體育記者Adrian Wojnarowski引述消息報道，籃網還將以4年1.41億美元的合約，簽入同是自由身的波士頓塞爾特人控衛艾榮，以及紐約人中鋒迪安祖佐敦，亦計劃以4年4000萬美元加盟。一旦成事，隨即令籃網成為東岸熱門球隊之一。不過，由於杜蘭特下季近乎報銷，換言之，這個全新的「三巨頭」，最快或要一年後才能同時在場上亮相。

而塞爾特人繼艾榮後或再失去一員猛將，中鋒荷霍特盛傳亦將加盟費城76人，不過將有夏洛特黃蜂明星控衛甘巴獲加來投。而明尼蘇達木狼球星戴歷羅斯，或以兩年1500萬美元轉投底特律活塞。

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