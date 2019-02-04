【F1：有片】韋斯塔本破平治壟斷贏奧國站　末段撞轆爬頭阻新星陸奇尼開齋 (23:50)

21歲的陸奇尼今季由蘇巴車隊（現愛快羅密歐）升上法拉利廠隊，在第3站巴林首次排頭位，卻中途機件故障得季軍，今站滿以為勝券在握。惟上年此站冠軍、排位賽僅次於他的韋斯塔本雖起步慢，一度跌至第8，但因紅牛戰車的輪胎損耗較少而末段搶上，超前季軍保達斯後，再在最後3圈一輪攻勢後超前陸奇尼，終比後者快約2.7秒完成71圈賽事。

另一法拉利車手維迪則換車胎出現失誤，只得梗頸四。總成績領先的咸美頓更中段戰車受損，在維修站更換頭翼下失掉不少時間，終落後頭車超過22秒得第5。麥拿侖新星諾利斯則連續兩站以前6完成，第9名的愛快羅密歐車手祖雲拿斯則取得F1生涯第1分。

其他報道：【單車】李慧詩德國凱林賽再封后 3站掃6金1銀 李海恩李燕燕奪女團爭先銅牌

「韋少」與陸奇尼末段交鋒時曾「轆撞轆」，雖然賽後休息時「面阻阻」，但二人認為屬公平競技，前者說：「換胎後我們飛快重回競爭，這是真正的賽車。如果這樣不允許，賽車還為了甚麼，不如回家去。」今站除是紅牛車隊本季首個冠軍，亦是新合作引擎供應商本田，自2006年匈牙利站後首次揚威。

同在今日上演的世界電單車錦標賽（MotoGP）荷蘭站，由域奴利斯贏得個人今季首個分站。排第2起步的他早段與衛冕總冠軍馬昆斯及法國新星昆達拿路糾纏，但末段帶出，以4.85秒優勢領先馬昆斯回終點，昆達拿路得季軍。意大利名將羅斯則早段捲入意外而未能完賽。

其他報道：【桌球世盃】中港戰難敵丁俊暉8強下馬 港將李俊威伙張家瑋超額完賽