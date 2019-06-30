【美洲盃8強】蘇亞雷斯宴客累烏拉圭出局　尼馬雪中送炭　網民稱是報應 (19:21)

烏拉圭今仗先後有迪阿拉斯卡達、卡雲尼及蘇亞雷斯破網，但視像裁判（VAR）均判定越位，加上後兩者早段亦有近門機會射高，只能法定時間與秘魯賽和0：0，令今屆8強平歷屆紀錄，第3次以互射12碼分勝負。「阿蘇」首輪射失，兩隊其餘9人則全部命中，最終法定時間3射0中的秘魯爆冷晉級4強，將在周四早上與衛冕的智利爭入決賽。

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蘇亞雷斯賽後難掩失落，坐在地上以球衣掩臉痛哭，卡雲尼等隊友紛紛上前安撫他，他賽後說落敗未能反映比賽形勢，「因為我們創造大量機會，是第1次遇上這情况。我想我們可抬頭繼續向前」。72歲老帥泰巴雷斯亦接受賽果，並點出問題：「我們有7次越位，當中有3次將皮球送入網窩。不能有什麼藉口開脫。」

「阿蘇」季尾受膝傷困擾，僅趕及美洲盃前康復，但最終未能助烏軍繼2011年後再奪殊榮。其前巴塞隆拿隊友尼馬則在網上打氣，說道：「起來吧！你已踢得很好了，兄弟。」一眾網民未為蘇亞雷斯動容，有人留言Karma（報應），指這是他2010年世界盃8強賽對加納隊犯手球，以及2014年世盃咬意大利後衛基亞連尼的報應。

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