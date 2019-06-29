【轉會】雲比沙卡5億加盟成曼聯第2簽 華倫西亞回鄉投厄瓜多爾勁旅 (20:33)

21歲的雲比沙卡是水晶宮青訓產物，並為球隊出戰兩季英超，繼首季成為水晶宮年度最佳青年球員後，上季更獲球隊年度最佳球員，並剛代表英格蘭隊出戰今夏U21歐洲國家盃。

紅魔領隊蘇斯克查在官網表示，雲比沙卡是英超最佳的防守球員之一，擁有良好心態、才華及精神，「雲比沙卡年輕及充滿飢渴感，時刻不斷求進，這方面以他的年齡層面來說很重要，我們期待着他繼續取得巨大的成長。」雲比沙卡則稱：「能夠成為曼聯球員，感覺難以置信，只有少數球員有幸可以這樣說，我已急不及待盡快融入球隊，在季前熱身賽與領隊及新隊友一同訓練。」據報他將會穿上29號球衣。

與此同時，33歲曼聯前隊長路爾斯華倫西亞，今晨確定加盟上季厄瓜多爾甲組聯賽冠軍利加大學，簽約兩年，在歐洲球壇闖蕩14個球季後終回歸祖國。

利加大學表示，華倫西亞為厄瓜多爾足球史上其中一名最出色的球員，他征戰英超13季後，如今以傳奇身分衣錦還鄉。華倫西亞早期效力西甲維拉利爾及英超韋根，2009/10球季以1600萬鎊（約1.59億港元）加盟曼聯，被視為填補基斯坦奴朗拿度（C朗）的離隊空缺。他效力曼聯10季共上陣339場入25球，由司職右中場逐漸改任右閘，為紅魔贏得兩次英超冠軍、兩次英聯盃、足總盃及歐霸盃各一次，但受傷患困擾，上季只上陣9場。利加大學上季雖奪聯賽冠軍，但今季暫時僅排第7位。而華倫西亞亦有代表厄瓜多爾隊出戰美洲國家盃，3場分組賽皆有上陣，但球隊最終以1和2負在C組包尾出局。

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