【美洲盃：附精華】美斯態沉無阻阿根廷闖4強　入球功臣L馬天尼斯信可撼巴西 (15:43)

阿根廷隊今仗續起用L馬天尼斯支援前線，他開賽10分鐘即以後腳將阿古路的半傳半射送入網。阿古路下半場的一次射門令對手門將犯錯，後備上陣的中場盧施素74分鐘補中奠勝。阿根廷隊以2：0擊敗委內瑞拉隊，主帥史卡朗尼上任後亦終首次擊退南美球隊。

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然而，兩場淨勝仍無法掩蓋美斯表現一般的事實。他承認在今屆美洲盃「自己表現不如預期」，再次歸咎草地問題，令他無法好好組織攻勢：「皮球就像兔子彈來彈去，你只能適應及耐心控球。在美洲盃每個比賽場地都這樣，實在難看。」史卡朗尼則表示美斯繼續會是球隊重心。

美斯及阿古路的乏力，令L馬天尼斯成為球隊救星。在競賽會出道的他師承前國腳迪亞高米列圖，上季加盟「細米」的舊會國際米蘭。今仗除一記後腳入球，他亦曾在下半場反擊入楔射中柱，今年上陣6場入5球，再為自己去年落選世界盃大軍平反。他認為球隊逐漸成形，有力在4強與東道主巴西隊一戰。這名21歲前鋒說：「我們上半場做得非常出色，攻守都做到齊上齊落。雖然巴西隊佔主場之利，但我們也有自己的優勢。」美斯則表示對巴西隊一役需勤加跑動，協助防守。

另外，下線的哥倫比亞隊今早與衛冕的智利隊法定時間悶和0：0，互射12碼更以4：5落敗，正賽未失1球下出局。

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